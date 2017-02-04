Социальные группы

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|Вера и важнейшие вопросы жизни Если Бог добр, то почему существует зло? (Проблема зла, греха и Божьей любви к человечеству). Вопрос 39: Почему Иисус должен был умереть? Мы начали отвечать на этот вопрос в главе, касающ...
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|Н е отчаивайся, когда неожиданно возникает ощущение, что ты утратил все, чего достиг. Путь к исцелению не идет по прямой. На нем следует ожидать неудач и отступлений. Не сокрушайся, думая, что ты все потерял и нужно начинат...
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|Англия, 19 сентября 1853 Э та история начинается в чужой стране и с канувшей в прошлое даты. Для молодого Джеймса Гудзона Тейлора это был чрезвычайно важный день. А в старых протоколах «British and Foreign Bible Soci...
|Категория: История церкви
|28.01.17 19. Дьявол – 115
|М ир, плоть и дьявол. Из этой триады врагов самым грозным для нас является дьявол. Он не просто наш враг – он наш архивраг. Его называют князем тьмы, отцом лжи, клеветником братьев и змеем-соблазнителем. Апостол Павел пред...
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|М ать Приска сидела, удобно устроившись на кушетке, которую Юлий принес для нее на балкон. За свои восемьдесят семь лет она еще никогда так не волновалась. Она знала, что Феба Валериан знатная и богатая госпожа, но каким-...
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|Вера и важнейшие вопросы жизни Если Бог добр, то почему существует зло? (Проблема зла, греха и Божьей любви к человечеству). Вопрос 32: Почему люди сомневаются в достоверности Библии? Скептики нередко обвиняют христиан...
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|28.04.14 8. Ах, этот престиж! – 578
|Е сли вы хотите «подложить свинью» своему другу, пожелайте ему известности. Нелегко в жизни сочетать простоту характера и славу, всеобщую известность. Мы можем совершенно не думать о деньгах, презирать желание властвовать...
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|05.06.14 48. Дар вины-6 – 687
|Последствия М ногие люди относятся к грехам как к штрафным квитанциям за нарушение правил стоянки. В Чикаго, где я жил, одна квитанция ничего не значила: не заплатил – и ладно. Но если таких квитанций накапливалось...
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