Социальные группы

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|М ать Приска сидела, удобно устроившись на кушетке, которую Юлий принес для нее на балкон. За свои восемьдесят семь лет она еще никогда так не волновалась. Она знала, что Феба Валериан знатная и богатая госпожа, но каким-...
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|«23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите ...
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|Категория: Настигнут страданием
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|Э тот момент очень важно понять, чтобы не совершить роковой ошибки, посчитав, что праведность состоит исключительно из внешних признаков и физических действий. Божье Царство означает намного больше, чем еда и питье. Если мы...
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|Е сли и существует вопрос, который способен помочь нам жить по-христиански, то он будет звучать следующим образом: в чем состоит основное предназначение человека? Основное предназначение человека - прославлять Бога и веч...
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|Е сть люди, которые в своей жизни еще никогда не болели по-настоящему. Ну, насморк там, или расстройство желудка, разве что, – вот недомогания молодости. Но поверьте, к подавляющему большинству людей болезни –...
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|«Мир — это послание Бога человечеству: Его мысли озаряют нас в любой области земли». В следующем стихе отражено представление древних о мироздании. Они полагали, что земля со всех сторон омывается океаном, над которым в...
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