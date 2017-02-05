Социальные группы

Н е отчаивайся, когда неожиданно возникает ощущение, что ты утратил все, чего достиг. Путь к исцелению не идет по прямой. На нем следует ожидать неудач и отступлений. Не сокрушайся, думая, что ты все потерял и нужно начинат...