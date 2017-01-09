Социальные группы

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|«Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. И беспрекословно – великая благочестия тайна...
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|Вера и важнейшие вопросы жизни Если Бог добр, то почему существует зло? (Проблема зла, греха и Божьей любви к человечеству). Вопрос 36: Могли ли сами христиане придумать исторические доказательства христианства? Никому...
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|Н атан отмечал свой шестой день рождения. Этот день всегда был для него большим событием. Благодаря помощи Марти и Кларка праздник удался на славу. Поздравить мальчугана приехали Клейны и де ла Роза; в доме не смолкал сме...
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|Д ля большинства женщин нежность символизирует безопасность, защищенность, комфорт, одобрение – жизненно важные качества в их глазах. Когда муж проявляет нежность к жене, он говорит ей следующее: 1. Я забочусь о тебе и защ...
|Категория: Законы семейной жизни
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|П ридет время и минувшие годы со всей их внутренней борьбой и скорбью будут видеться, как путь, приведший тебя к новой жизни. Но до тех пор, пока ты не до конца вошел в эту новую жизнь, воспоминания будут приносить боль. Со...
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|29.12.16 69. Счастливый мальчик! ... – 132
|Любящие дедушка и бабушка Я хочу рассказать вам о своем дедушке и своей бабушке. Они многие годы жили в старом пасторском доме в Стемборне. Там родились их дети, одним из которых был мой отец. В раннем детстве я часто гос...
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|П орядок богослужения в раннехристианской церкви ведет свое происхождение от служений в иудейской синагоге. Для синагогального служения было достаточно присутствия десяти мужчин, которые и проводили религиозное собрание. Да...
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|04.12.16 Вопрос 33: А чудеса? Был... – 172
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|09.09.14 60. В Духе и Истине-1 – 607
|Всякий религиозный опыт есть по большому счету состояние любви, любви безусловной и безграничной. Бернард Лонерган, канадский философ, священник и богослов О днажды Чикагский культурный центр проводил Неделю музыкально...
|Категория: В поисках невидимого Бога