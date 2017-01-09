Социальные группы

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«Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. И беспрекословно – великая благочестия тайна...
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Вера и важнейшие вопросы жизни Если Бог добр, то почему существует зло? (Проблема зла, греха и Божьей любви к человечеству). Вопрос 36: Могли ли сами христиане придумать исторические доказательства христианства? Никому...
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Н атан отмечал свой шестой день рождения. Этот день всегда был для него большим событием. Благодаря помощи Марти и Кларка праздник удался на славу. Поздравить мальчугана приехали Клейны и де ла Роза; в доме не смолкал сме...
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Д ля большинства женщин нежность символизирует безопасность, защищенность, комфорт, одобрение – жизненно важные качества в их глазах. Когда муж проявляет нежность к жене, он говорит ей следующее: 1. Я забочусь о тебе и защ...
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П ридет время и минувшие годы со всей их внутренней борьбой и скорбью будут видеться, как путь, приведший тебя к новой жизни. Но до тех пор, пока ты не до конца вошел в эту новую жизнь, воспоминания будут приносить боль. Со...
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Любящие дедушка и бабушка Я хочу рассказать вам о своем дедушке и своей бабушке. Они многие годы жили в старом пасторском доме в Стемборне. Там родились их дети, одним из которых был мой отец. В раннем детстве я часто гос...
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