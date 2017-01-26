Социальные группы

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|М ать Приска сидела, удобно устроившись на кушетке, которую Юлий принес для нее на балкон. За свои восемьдесят семь лет она еще никогда так не волновалась. Она знала, что Феба Валериан знатная и богатая госпожа, но каким-...
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|«23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите ...
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|Т олько через три дня с ранчо де ла Роза прискакал работник. Он сообщил, что Джедд Ларсон наконец-то пришел в себя. Кларк немедля оседлал коня и собрался в дорогу. Он сунул за пазуху Библию и попросил Марти дать ему одеял...
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|«34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 36 Вот и Елисавета, ...
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|С удья всей земли не может установить окончательную справедливость без окончательного суда. Он настаивает, что каждый человек будет призван к ответу за свои поступки. Ведь если мы не понесем ответственности за наши дела, мо...
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|Э тот момент очень важно понять, чтобы не совершить роковой ошибки, посчитав, что праведность состоит исключительно из внешних признаков и физических действий. Божье Царство означает намного больше, чем еда и питье. Если мы...
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|К огда евреи выходили из Египта, необыкновенные чудеса и благословения Господни сопровождали их. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и дне...
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|В древней Карии, что на западном побережье Малой Азии, был город Эфес – один из самых крупных и богатых в этой области. Город этот был основан греками еще в XII веке до н. э. и славился своим богатством – ведь он на...
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|07.02.07 14. Вездесущность Бога – 5195
|А стральные проекции - это фантазия. Люди могут говорить, что они покидают свои тела и отправляются в Калифорнию или Индию, а потом возвращаются, не прибегая к помощи поездов, самолетов или морских судов. Однако они либо ...
|Категория: Основы