Социальные группы
FB
G+
VK
Последние статьи
|29.01.17 70. Бог ведет меня шаг з... – 56
|Англия, 19 сентября 1853 Э та история начинается в чужой стране и с канувшей в прошлое даты. Для молодого Джеймса Гудзона Тейлора это был чрезвычайно важный день. А в старых протоколах «British and Foreign Bible Soci...
|Категория: История церкви
|28.01.17 19. Дьявол – 68
|М ир, плоть и дьявол. Из этой триады врагов самым грозным для нас является дьявол. Он не просто наш враг – он наш архивраг. Его называют князем тьмы, отцом лжи, клеветником братьев и змеем-соблазнителем. Апостол Павел пред...
|Категория: Как угодить Богу
|27.01.17 Вопрос 38: Есть ли доказ... – 97
|Вера и важнейшие вопросы жизни Если Бог добр, то почему существует зло? (Проблема зла, греха и Божьей любви к человечеству). Вопрос 38: Есть ли доказательства того, что Иисус — Бог? WТо, что Иисус есть Бог, подтв...
|Категория: Откровенный разговор
|26.01.17 Эхо во тьме. Глава 29 – 94
|М ать Приска сидела, удобно устроившись на кушетке, которую Юлий принес для нее на балкон. За свои восемьдесят семь лет она еще никогда так не волновалась. Она знала, что Феба Валериан знатная и богатая госпожа, но каким-...
|Категория: Эхо во тьме
|25.01.17 27. Будьте мудрыми в отн... – 102
|«23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите ...
|Категория: 1 Послание Коринфянам
|23.01.17 18. Возрождение – 82
|Т олько через три дня с ранчо де ла Роза прискакал работник. Он сообщил, что Джедд Ларсон наконец-то пришел в себя. Кларк немедля оседлал коня и собрался в дорогу. Он сунул за пазуху Библию и попросил Марти дать ему одеял...
|Категория: У любви легкая поступь
Случайные статьи
|13.10.10 41. Когда обе стороны пр... – 2375
|Н е всегда лишь мотивы самолюбия приводят к тому, что мы заняты сами собой. В наше бурное время головокружительные темпы жизни делают подчас невозможным проявление сочувствия и понимания тем, кто этого заслуживает. Когда уч...
|Категория: К успеху
|19.06.09 8. Божье время - лучшее ... – 5394
|Ибо не на век оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по великой благости Своей (Плач Иеремии 3: 31-32). К ак долго еще буду я страдать? Такой вопрос часто задает себе Христианин во времена суровых исп...
|Категория: Духовная поддержка
|07.06.12 13. Авторитет Писания ка... – 1491
|П озволю себе еще одно вводное замечание о том, как функционировало и развивалось понятие «авторитет Писания» на протяжении последних нескольких столетий. По моему убеждению, оно возникло как выражение протеста, — б...
|Категория: Авторитет Писания